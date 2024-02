Tim: Labriola, risultati in linea con gli obiettivi, chiusura con Kkr entro luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il trend di crescita del margine operativo lordo (Ebitda) di gruppo che nell’ultimo trimestre dell’anno segna un aumento del 6,8 per cento su base annua attestandosi a 1,6 miliardi di euro, con la Business Unit Domestic in crescita per il terzo trimestre consecutivo (+5,5 per cento) e con Tim Brasil che conferma il proprio solido percorso (+9,5 per cento). L’indebitamento finanziario netto after lease di Tim al 31 dicembre 2023 si attesta a 20,3 miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2022 e in calo di 835 milioni di euro sul trimestre precedente. L’indebitamento finanziario netto rettificato è pari a 25,7 miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2022. I risultati del quarto trimestre confermano il trend di miglioramento del business domestico e la forte crescita di Tim Brasil. La società ha inoltre superato il target sul contenimento dei costi per l’esercizio 2023. Le attività relative al piano di delayering sono in linea con le attese e il 7 marzo ci sarà la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2026. (Rin)