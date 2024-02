Italia-Romania: Urso e ministro Oprea firmano memorandum su rafforzamento cooperazione imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si è tenuto oggi presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro tra il ministro Adolfo Urso e il ministro dell’Economia, dell’Imprenditoria e del Turismo romano Stefan-Radu Oprea. I ministri hanno firmato un memorandum d’intesa sulla collaborazione imprenditoriale e sulle startup, anche alla luce della elevata esperienza italiana nel settore e della vitalità delle Pmi romene. L’incontro è stato inoltre luogo della firma, alla presenza dei due ministri, di un memorandum d’intesa tra il gruppo Sace, Ansaldo Nucleare e l’azienda romena per l’energia nucleare Snn-Societatea Nationala Nuclearelectrica. L'accordo, volto a strutturare una linea di finanziamento fino a due miliardi di euro con il sostegno del gruppo assicurativo-finanziario Sace, mira a sostenere il potenziamento della presenza e delle attività di Ansaldo Nucleare in Romania presso la centrale nucleare di Cernavoda, sia rispetto all'estensione della vita del primo reattore (unità 1), sia allo sviluppo futuro dell’impianto. (segue) (Res)