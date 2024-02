Italia-Romania: Urso e ministro Oprea firmano memorandum su rafforzamento cooperazione imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Ansaldo Nucleare, che ha partecipato attivamente alla realizzazione delle prime due unità della centrale di Cernavoda nel 1996 e nel 2007, sarà infatti responsabile del ricondizionamento del reattore 1, con l’obiettivo di estendere il ciclo di funzionamento originariamente previsto in anni 30; analogamente, vedrà inoltre un proprio coinvolgimento rispetto al completamento del suddetto impianto, nell’ambito della prossima realizzazione delle unità 3 e 4. “L'accordo tra Ansaldo Nucleare, Sace e la società per l'energia nucleare romena consolida la leadership italiana nel settore dell’energia nucleare”, ha sottolineato il ministro Adolfo Urso a margine della sottoscrizione. “La firma odierna – continua Urso - ci invita a considerare seriamente la riapertura della strada al nucleare per l'Italia: il nostro Paese dispone di un ricco patrimonio scientifico, una notevole capacità tecnologica e imprese che dimostrano un impegno costante nello sviluppo delle loro potenzialità, anche all'estero”. (segue) (Res)