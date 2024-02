Italia-Romania: Urso e ministro Oprea firmano memorandum su rafforzamento cooperazione imprenditoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro al Mimit ha preceduto il vertice intergovernativo Italia-Romania in corso oggi a Roma, e ha consentito di approfondire i rapporti bilaterali tra i due Paesi, tradizionalmente caratterizzati da grande intensità sia sul piano industriale che economico-commerciale. L'Italia e la Romania vantano, infatti, sistemi economici fortemente integrati, con una solida sinergia tra le filiere produttive nel settore manifatturiero. L'Italia si distingue come il principale Paese investitore in Romania, con 130 mila posti di lavoro direttamente collegati alle attività delle imprese italiane. Inoltre, è il secondo fornitore e cliente della Romania a livello globale. “L’Italia è il principale investitore e partner economico e commerciale della Romania – ha ricordato il ministro Urso -. L’organizzazione, dopo tredici anni, di un vertice intergovernativo tra Italia e Romania evidenzia l'alto valore che il governo Meloni attribuisce alle relazioni tra i due Paesi. È nostra intenzione concentrarci sui temi del partenariato economico e industriale, con l'obiettivo di avviare progetti di collaborazione e attrarre nuovi investimenti nei settori dove si manifesta un notevole potenziale di sviluppo”. (Res)