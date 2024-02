Verona: Riello (Camera Commercio), a febbraio +2,7 per cento di assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Verona e provincia, a febbraio, sono aumentate le richieste di lavoratori stagionali nel commercio e nel turismo. "I dati Unioncamere Anpal Excelsior di febbraio – ha illustrato il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - sulle assunzioni in provincia di Verona confermano un trend positivo del mercato del lavoro, con un aumento del 2,7 per cento delle entrate previste rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si tratta di un risultato incoraggiante, che testimonia la vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e la sua capacità di attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità occupazionali". "È importante sottolineare – ha poi aggiunto - che, a fronte di questa crescita, si registra anche un aumento della difficoltà delle imprese a reperire figure professionali qualificate. La sfida che ci attende è quella di rafforzare il sistema di formazione e istruzione, in modo da adeguare le competenze dei lavoratori alle richieste del mercato. La Camera di Commercio di Verona è impegnata in prima linea su questo fronte, attraverso una serie di iniziative volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a promuovere lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze delle imprese. In particolare, stiamo lavorando per potenziare i percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro e per rafforzare la collaborazione con il mondo della scuola". (segue) (Rev)