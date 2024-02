Verona: Riello (Camera Commercio), a febbraio +2,7 per cento di assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese veronesi a febbraio calcolano di assumere 8.340 persone, di cui il 35 per cento nel turismo e nel commercio. A questi dati si aggiunge il fatto che, nel 26 per cento di casi si tratterà di contratti a tempo interminato o apprendistato, mentre gli altri saranno contratti a termine. Come riporta la nota dell'ente camerale, grazie alle festività pasquali, sono previsti 1.550 ingressi nel commercio, 1.330 nel turismo, mentre sono ricercate 890 persone nelle costruzioni, 830 nei servizi alle persone e 830 nei servizi di trasporto, logistica e addetti ai magazzini. Come riportato nella nota, "in 54 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Il profilo tipo richiesto ha meno di 30 anni (33 per cento delle richieste) e uno su quattro è immigrato (25 per cento), ha esperienza professionale specifica o nello stesso settore (63 per cento). Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19 per cento del totale. La profilazione dal punto di vista dell'istruzione vede prevalere il diploma professionale con il 40 per cento di richieste, il diploma di scuola media superiore con il 29 per cento, per il 20 per cento la scelta cade sulla scuola dell'obbligo e solo nel 11 per cento dei casi si ricerca personale laureato". (Rev)