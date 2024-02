Pil: Turco (M5s), disastrose politiche economiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A una manciata di giorni dal Fondo monetario, che già aveva relegato l'Italia nei bassifondi europei della crescita, oggi anche la Commissione Ue certifica la crescita zero inflitta all'Italia dal governo Meloni. Non solo, perché il misero +0,7 per cento, assegnato al nostro Paese, porta l'Italia dietro la media dell'Eurozona, dell'Unione europea nel suo complesso e di partner come Francia, Spagna, Belgio, Portogallo e Grecia". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s e coordinatore del Comitato pentastellato su economia, lavoro, imprese. "Questa ennesima conferma di un Paese in pericolosa stagnazione dimostra inoppugnabilmente il disastro delle (non) politiche economiche del Governo, che ha tagliato ogni politica di investimento, senza impostarne altre, e ha fatto a pezzi ogni politica industriale, collezionando qualcosa come 11 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. L'altro dramma inflitto all'Italia, adesso, sarà l'aumento del debito pubblico: se questo, infatti, veniva al massimo stabilizzato con una previsione di crescita del Pil dell'1,2 per cento nel 2024, fatta dall'esecutivo nella Nadef, con il +0,7 per cento stimato dalla Commissione Ue è chiaro che lo stesso debito in rapporto al Pil è destinato a crescere, con ripercussioni ancor più disastrose considerando il nuovo Patto di stabilità e crescita rifilato dalla Germania a un'Italia genuflessa e arrendevole nella trattativa. Andiamo quindi - prosegue - verso un aumento del debito, alla faccia della politica economica seria, prudente e responsabile tanto decantata dal ministro Giorgetti. Infine il dato odierno dimostra la totale inutilità della semplice conferma del taglio del cuneo fiscale, peraltro solo per un anno e finanziato in deficit, perché non sarà in grado di sostenere alcuna domanda. Urgono invece interventi veri e seri verso un aumento dei salari e dei redditi, che in due anni di inflazione hanno perso un enorme potere d'acquisto, assolutamente non compensato dagli sparuti aumenti contrattuali. Se i dati del disastro economico sono questi, alto è il rischio che dopo le elezioni europee il governo faccia pagare il conto agli italiani con una manovra correttiva dei conti pubblici fatta di altri tagli alla spesa e di ulteriori, nuove tasse". (Com)