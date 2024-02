Brennero: Commissione Ue, ricevuta lettera Italia, tre mesi per emettere parere motivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto la lettera da parte del governo italiano sul contenzioso sul Brennero con l'Austria. "Ciò avviene nel quadro della procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e questo articolo delinea molto chiaramente la procedura", ha detto il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz, nella conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Da parte nostra, la Commissione svolgerà pienamente il suo ruolo in conformità con tale articolo", ha aggiunto. "Per quanto riguarda gli sforzi di mediazione, la Commissione ha organizzato ben sei cicli di riunioni, l'ultimo dei quali ha avuto luogo la primavera scorsa, e che non si è concluso con un accordo. Questa è la fase in cui siamo", ha proseguito. Prima che uno Stato membro possa rivolgersi alla Corte di giustizia europea, ha poi spiegato il portavoce dell'esecutivo Ue, deve sottoporre la questione alla Commissione. "Adesso, la Commissione deve adottare un parere motivato e, se non lo fa entro tre mesi, lo Stato membro in questione può rivolgersi direttamente alla Corte senza attendere il parere della Commissione". Tecnicamente, ha concluso Jahnz, non si tratta di una vera e propria scadenza per la presentazione di un parere motivato da parte della Commissione, "ma solo di un periodo di tempo che lo Stato membro denunciante deve attendere prima di rivolgersi alla Corte di giustizia europea". (Beb)