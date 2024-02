Egitto-Brasile: intesa per elevare le relazioni a livello di partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e il Brasile hanno elevato le relazioni a un livello strategico. Lo ha annunciato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante la conferenza stampa con l'omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. I colloqui con il presidente brasiliano hanno riguardato lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi, ha aggiunto Al Sisi. "Abbiamo concordato di formare un comitato congiunto per coordinare le questioni di cooperazione", ha detto Al Sisi, aggiungendo che i due paesi "concordano sull'importanza di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sul rilascio di prigionieri e detenuti e sulla necessità dell'ingresso di aiuti umanitari". Nel suo intervento, Al Sisi ha affermato che il Brasile è stato uno dei primi paesi a riconoscere lo Stato di Palestina. Da parte sua, il presidente brasiliano ha ringraziato l'omologo egiziano per gli sforzi dell'Egitto volti a evacuare i cittadini brasiliani dalla Striscia di Gaza. "Siamo desiderosi di sostenere la cooperazione tra i due paesi in vari campi economico, culturale e commerciale", ha affermato De Silva, aggiungendo che sta lavorando per rafforzare le relazioni con i paesi dell'Africa e del Medio Oriente. (segue) (Cae)