Egitto-Brasile: intesa per elevare le relazioni a livello di partenariato strategico (2)

- Il presidente brasiliano ha invitato "i membri delle Nazioni Unite a difendere la pace internazionale e non la guerra, aggiungendo che Israele ha violato tutte le risoluzioni, leggi e norme internazionali nella sua aggressione contro la Striscia di Gaza". "Le Nazioni Unite devono lavorare per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza", ha affermato Lula, aggiungendo che "le Nazioni Unite non hanno potere sufficiente per fermare la guerra nella Striscia di Gaza, che il veto deve essere abolito e che i paesi africani e dell'America Latina devono essere inclusi nel Consiglio di sicurezza". Il presidente brasiliano ha annunciato il suo sostegno all'iniziativa dell'Egitto volta a creare una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente. Inoltre, per quanto riguarda l'inclusione dell'Egitto nei Brics, per Lula "rappresenta un'opportunità per i paesi in via di sviluppo di entrare a far parte del gruppo. Abbiamo bisogno dell'esperienza dell'Egitto nel campo del cambiamento climatico dopo il successo ottenuto nell'ospitare la conferenza Cop27". Infine, il presidente brasiliano ha affermato che il Brasile cerca di stabilire uno scambio commerciale equilibrato con l'Egitto. (Cae)