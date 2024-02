Sardegna: Intesa San Paolo e Superemme siglano accordo per sostenere credito filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Filiale Imprese di Cagliari di Intesa Sanpaolo e Superemme, tra le principali realtà nel settore della grande distribuzione in Sardegna, hanno siglato un accordo per sostenere le oltre 90 piccole e medie imprese dell’Isola invitate a partecipare alla filiera. La banca ha stanziato una linea di credito di 2.8 milioni di euro. Servirà per anticipare i crediti commerciali vantati nei confronti di Superemme. L’iniziativa si inserisce nel contesto più generale del Programma Sviluppo Filiere, promosso da Intesa Sanpaolo per far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano, ad oggi quasi 900 in Italia, di cui 17 in Sardegna. Il Supply Chain Finance rende di fatto più efficiente ed economicamente conveniente il finanziamento del capitale circolante. Inoltre, la piattaforma digitale che Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle aziende coinvolte, permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario attraverso lo strumento del confirming. Superemme potrà così fidelizzare e sostenere la propria filiera di fornitori locali, assicurando loro un migliore accesso al credito. Inoltre, sarà nelle condizioni di razionalizzare e semplificare le procedure di pagamento nei confronti delle imprese fornitrici, conferendo a Intesa Sanpaolo un mandato al regolamento delle fatture dei fornitori caricate in piattaforma. (segue) (Rsc)