Sardegna: Intesa San Paolo e Superemme siglano accordo per sostenere credito filiera (3)

- “Innovazione, sostenibilità e approvvigionamenti di qualità al miglior prezzo sono solo alcuni degli obiettivi che guidano le nostre azioni quotidiane verso uno sviluppo sostenibile. Abbiamo aderito al progetto perché crediamo fortemente nella partnership con i fornitori ed in particolare quelli locali. Attraverso il confirming anche i piccoli imprenditori possono avere accesso al credito agevolato per accrescere le competenze e favorire il successo reciproco per la Sardegna e per tutte le sue persone - ha affermato Silvia Massa, Amministratrice Delegata del Gruppo – Raccontiamo i nostri valori, i nostri impegni e le nostre azioni nel Bilancio di Sostenibilità giunto alla sua IV edizione. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e riconosciamo che c’è ancora molto da fare, per questo continueremo a impegnarci quotidianamente per migliorare in termini di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e creazione di valore a lungo termine”. “Le aziende che riescono a strutturare forti legami con la filiera ne ricavano stimoli di crescita importanti e riescono a superare meglio situazioni di incertezza. Questo è l’idea alla base del nostro Programma Sviluppo Filiere. – ha commentato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo - Superemme è già una realtà molto importante per la Sardegna e siamo convinti che questo accordo la rafforzerà ulteriormente con ricadute positive per tutto il territorio”. (Rsc)