Speciale difesa: Gaza, leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda sollecitano Israele a non attaccare Rafah

- La reazione della leadership israeliana è stata unanime nel ribadire il diritto all'autodifesa. Plauso da parte della politica palestinese, che ha definito la sentenza “un importante promemoria del fatto che nessuno Stato è al di sopra della legge o fuori dalla portata della giustizia”. L'Ue, da parte sua, si aspetta la piena, immediata ed effettiva attuazione della sentenza. La Corte si è pronunciata in seguito alla richiesta presentata dal Sudafrica per condannare i presunti crimini di genocidio commessi dai militari di Israele nella Striscia di Gaza. Nel corso della lettura della sentenza, la presidente della Corte, Joan E. Donoghue, ha spiegato che l'organismo internazionale ha respinto la richiesta di Israele di archiviare il caso per crimini di genocidio nella Striscia di Gaza presentata dal Sudafrica. (Was)