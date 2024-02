Speciale difesa: Nato, ministro Esteri polacco, ciò che Trump fa mi interessa di più di ciò che dice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, interessa “quello che Trump fa più di quello che dice”. Lo ha detto Sikorski parlando all’emittente “Tvp Info”. Il capo della diplomazia di Varsavia ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di non difendere i Paesi alleati della Nato contro un eventuale attacco russo se non aumenteranno i loro stanziamenti alla difesa. “Se è vero quello di cui ci ha assicurato il nostro campo nazionalista, ossia che hanno una relazione speciale con Trump, allora questo è un buon momento per sfruttarla, per fare qualcosa di buono per l’Ucraina, per la Polonia e influenzare i trumpiani, il candidato presidente Trump, e in particolare il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson” affinché votino a favore del pacchetto di aiuti per Kiev, ha spiegato Sikorski. “Quello che Trump dice mi interessa meno di quello che fa perché tutti siamo abituati alle sue affermazioni eccentriche”, ha precisato il ministro polacco. (Vap)