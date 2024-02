Speciale difesa: Gaza, forze Israele, arrestati dei sospettati nell’ospedale Nasser di Khan Yunis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno fatto irruzione all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza e hanno arrestato alcune persone sospettate di essere coinvolte nell’attacco del 7 ottobre scorso sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo hanno riferito le Idf sul loro canale Telegram, precisando che l’operazione sta continuando. In precedenza il portavoce della Idf, Daniel Hagari, aveva affermato che l’esercito dispone di “informazioni credibili” sulla presenza degli ostaggi israeliani all’ospedale Nasser. In un video diffuso sui canali dell’esercito, Hagari ha spiegato che il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe aver portato i rapiti nella struttura sanitaria. Secondo il portavoce le Idf stanno conducendo un’operazione “precisa e limitata” nell’ospedale. "Dal massacro di Hamas del 7 ottobre, le Idf stanno operando per adempiere alla missione di smantellare Hamas e riportare a casa i nostri ostaggi", ha dichiarato Hagari, aggiungendo: "Purtroppo sappiamo che alcuni ostaggi non sono più vivi. Siamo impegnati a trovare e restituire i corpi degli ostaggi a Gaza". (Res)