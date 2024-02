Congo-Kinshasa: colpo di mortaio su base militare nel Nord Kivu, uccisi due militari sudafricani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente sudafricano, insieme alle truppe della Tanzania e del Malawi, fa parte della missione dell'Africa australe nella Rdc (Samidrc), che è stata schierata per assistere il governo di Kinshasa per ripristinare la pace, la sicurezza e la stabilità nell'irrequieto est del Paese. Lunedì scorso il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ordinato lo spiegamento di 2.900 soldati. L’operazione costerà al Sudafrica 2 miliardi di rand (105 milioni di dollari) e durerà fino a dicembre di quest’anno, si legge in una dichiarazione della presidenza. Il contingente sudafricano contribuirà a sostituire progressivamente quelli della forza regionale della Comunità dell'Africa orientale (Eac), in fase di ritiro dal Paese per i risultati insoddisfacenti dal governo del presidente Felix Tshisekedi. Parteciperanno alla Samidrc con le loro truppe anche il Malawi e la Tanzania. (segue) (Res)