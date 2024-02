Congo-Kinshasa: colpo di mortaio su base militare nel Nord Kivu, uccisi due militari sudafricani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Samidrc è stata ufficialmente approvata dal vertice straordinario dei capi di Stato e di governo della Sadc che si è tenuto l'8 maggio 2023 a Windhoek, in Namibia, nell'ambito della risposta regionale per affrontare la situazione d'instabilità nell'est della Rdc. L'invio del primo contingente della missione è avvenuto lo scorso 15 dicembre. Secondo quanto riferito dall'emittente francese "Rfi", i primi militari inviati dal Sudafrica sarebbero atterrati a Goma - il capoluogo della tormentata provincia del Nord Kivu - lo scorso 27 dicembre, sebbene già da qualche settimana fossero già operativi oltre 200 militari del blocco regionale. Secondo un documento interno della Sadc risalente al 14 dicembre e consultato da "Rfi", la missione ha un mandato di 12 mesi ed in questo quadro dovrà inviare sul territorio l'equivalente di una brigata, ovvero circa 7 mila uomini, oltre a supporto aereo, marittimo e militare di artiglieria. Le truppe della Sadc dovranno “sostenere la Rdc per neutralizzare i gruppi armati nell'est del Paese”, si legge ancora nel documento, che non specifica contro quali gruppi agiranno le unità militari Sadc. Secondo il ministro degli Esteri congolese, Christophe Lutundula, la missione mirerà principalmente a combattere i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), il gruppo sostenuto che controllano parte della provincia del Nord Kivu. (segue) (Res)