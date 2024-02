Congo-Kinshasa: colpo di mortaio su base militare nel Nord Kivu, uccisi due militari sudafricani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento delle truppe Sadc coincide e dà il cambio al ritiro di quelle inviate in precedenza dall'Eac, i cui contingenti hanno lasciato il Paese pochi giorni prima di Natale dopo più di un anno dal loro schieramento. La forza Eac - che comprendeva militari provenienti da Kenya, Uganda, Burundi e Sud Sudan - ha iniziato a ritirarsi all'inizio di dicembre dopo che il governo della Rdc ha rifiutato di rinnovare il suo mandato, citando preoccupazioni sulla sua efficacia. Il ritiro delle truppe Eac avviene, peraltro, dopo che il 19 dicembre scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del ritiro graduale della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (Monusco). La risoluzione, pur prevedendo l'estensione del mandato della missione per un ulteriore anno, impegna i caschi blu a lasciare la provincia del Sud Kivu entro la fine di aprile 2024. A partire dal maggio prossimo, la Monusco sarà così presente solo nel Nord Kivu e nell'Ituri, con un contingente che dal primo luglio potrà contare solo su 2.350 unità. Ulteriori passi saranno decisi in base al rapporto che sarà stilato al termine della prima fase del ritiro, ovvero alla fine di luglio 2024. (segue) (Res)