Congo-Kinshasa: colpo di mortaio su base militare nel Nord Kivu, uccisi due militari sudafricani (6)

- Nel tentativo di contrastare l'avanzata dei ribelli, nelle ultime settimane l’esercito congolese ha lanciato una serie di attacchi con droni nelle aree controllate dall’M23. Il portavoce del gruppo ribelle, da parte sua, ha rivendicato alla fine di gennaio l'abbattimento di uno dei tre droni utilizzati dall'esercito. Lo scorso 7 febbraio, inoltre, un razzo è caduto vicino a un'università di Goma, non provocando vittime ma lasciando un cratere in un'area aperta del quartiere Lac Vert, a nord-ovest della città. Gli scontri tra ribelli, forze armate e gruppi di autodifesa che si sono costituiti per sostenere l’esercito congolese si sono di recente intensificati, costringendo intere comunità nei territori di Masisi e Rutshuru a fuggire verso aree percepite più sicure alla periferia di Goma. Secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), circa 42 mila persone sono sfollate dal territorio di Masisi dallo scorso 2 febbraio. Dal giugno scorso il gruppo M23 controlla la città di Bunagana, situata a circa 90 chilometri a nord di Goma, dove le autorità hanno di recente arrestato i manifestanti che protestano contro lo stato di assedio cui sono costretti i suoi cittadini, e starebbe proseguendo la sua avanzata con l’obiettivo di isolare il capoluogo provinciale, sebbene lo stesso gruppo ribelle abbia dichiarato di recente che Goma non è suo obiettivo e abbia descritto i movimenti delle sue milizie come “manovre difensive”. Già nel 2012 i ribelli M23 riuscirono a conquistare la città, seppur per un breve periodo. (Res)