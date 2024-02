Infrastrutture: da Bei 1,2 miliardi di euro a sostegno piano Aspi per rete autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la prosecuzione del piano di ammodernamento dei circa tremila chilometri della rete gestita da Autostrade per l'Italia (AspiI) per renderla più moderna, sempre più sicura e resiliente a fronte di futuri eventi climatici estremi. Questi sono fra gli obiettivi principali dell'accordo da 1,2 miliardi di euro siglato dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e Autostrade per l'Italia, uno dei principali concessionari del settore delle autostrade a pedaggio in Europa. Delle risorse investite dalla Bei, almeno 800 milioni di euro sono sostenuti da InvestEu, il programma di investimenti della Commissione europea di cui il Gruppo Bei è il principale partner esecutivo. "Questa operazione testimonia l'impegno della Bei nel promuovere la sicurezza e la sostenibilità ambientale della rete autostradale in Italia, parte integrante del corridoio centrale Ten-T," ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. "Gli interventi previsti contribuiranno inoltre allo sviluppo del mercato interno e a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea", ha ancora osservato. (segue) (Com)