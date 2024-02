Infrastrutture: da Bei 1,2 miliardi di euro a sostegno piano Aspi per rete autostradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, ha commentato: "Si tratta di un investimento di notevole entità nelle infrastrutture di trasporto italiane che aumenterà la sicurezza sulle nostre autostrade e ne migliorerà la resilienza nei confronti degli eventi climatici estremi, che, come sappiamo, sono destinati a diventare sempre più frequenti. Uno degli aspetti che trovo particolarmente positivi è che grazie a questa copiosa iniezione di finanziamenti provenienti da InvestEu e dalla Bei l'Unione europea contribuirà a sostenere oltre 13 mila posti di lavoro in Italia". "Il finanziamento ottenuto dalla Bei - afferma l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi - riconferma la solidità finanziaria di Aspi e riconosce l'importanza del piano di ammodernamento delle nostre infrastrutture, asse fondamentale per accompagnare la crescita del Paese grazie a una mobilità del futuro sempre più sicura, innovativa e green". (segue) (Com)