Infrastrutture: da Bei 1,2 miliardi di euro a sostegno piano Aspi per rete autostradale (3)

- In particolare, questo finanziamento per 800 milioni di euro ha una durata di 15 anni (allineata dunque alla scadenza della concessione) e contribuirà al programma di rigenerazione della rete, rendendola più sostenibile e resiliente, anche nell'eventualità di futuri eventi climatici. L'impegno della Bei comprende anche ulteriori 400 milioni di euro volti a supportare l'avanzamento del piano di ammodernamento di Aspi. Sul fronte della sostenibilità ambientale, le risorse della Bei contribuiranno a promuovere la mobilità sostenibile, supportando l'utilizzo di energie alternative e l'adozione di soluzioni tecnologiche nel segno di un risparmio energetico sempre più consistente. In particolare, le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno a sostenere l'istallazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, di pannelli fotovoltaici, e sistemi di illuminazione a Led lungo la rete. (segue) (Com)