Infrastrutture: da Bei 1,2 miliardi di euro a sostegno piano Aspi per rete autostradale (4)

- Il progetto è allineato con la Climate Bank Roadmap e la Politica per il trasporto della Bei, rappresentando un passo avanti significativo nella modernizzazione della rete autostradale, adattandola alle sfide legate al cambiamento climatico, senza espanderne la capacità. Il corridoio centrale Ten-T beneficerà direttamente da questa iniziativa. Inoltre, il progetto genererà importanti ricadute economiche, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. La Bei stima che l'implementazione del progetto sosterrà 13 mila posti di lavoro, consolidando ulteriormente l'impegno della Bei nel supportare la crescita economica del territorio. (Com)