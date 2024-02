Ue: Gentiloni, previsioni Italia in linea con media europea, Commissione non si esprime su possibile manovra correttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni economiche per l'Italia sono "largamente" in linea con la media europea. "Questo accade dalla fine della pandemia e credo che sia una valutazione che può dare fiducia all'economia italiana", ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle previsioni economiche invernali della Commissione europea. Per quanto riguarda una possibile manovra di bilancio correttiva dell'Italia, Gentiloni ha aggiunto che "il modo di agire della Commissione europea non è quello di parlare di possibili manovre correttive, tantomeno di fronte a cambiamenti di pochi decimali" di Pil. (Beb)