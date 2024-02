© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare aggiunge: "Se il ministero della Salute avesse fatto una programmazione maggiormente accurata e capillare delle sostituzioni di macchinari non avremmo perso tutto questo tempo e garantito diagnosi maggiormente accurate. Circa la metà del totale delle apparecchiature presenti in Italia, infatti, non è più in linea con l'attuale livello di innovazione e non sono dotate di tecnologie aggiornate". (Rin)