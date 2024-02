Grecia: ministro Difesa, parteciperemo a programma di protezione aerea Ue "Sky Shield"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia parteciperà al programma “Sky Shield” per la difesa aerea dell’Europa. Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, infatti, firmerà oggi a Bruxelles l’adesione all’accordo in occasione dell’incontro dei ministri della Difesa della Nato. “Credo sia una buona opportunità per ricordare che è assolutamente necessario preservare l’attuale clima di bassa tensione ed evitare qualsiasi tipo di provocazione o azione che possa turbare l’atmosfera di calma che ora prevale”, ha detto Dendias annunciando che anche la Turchia aderirà al programma. Lo riferisce in una nota l'agenzia "Ana Mpa".(Gra)