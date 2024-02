Tim: Labriola su Netco, passaggio più importante è autorizzazione Ue, ma non vedo grossi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i prossimi passi della Netco, “secondo me il più importante è l’autorizzazione al livello europeo, ma io non prevedo grossi problemi perché la concentrazione è un fatto fisico, da due ne viene uno, per cui non vediamo grossi problemi in questo senso”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel corso della conference call di presentazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2023. (Rin)