Francia-Italia: visita dell'ambasciatrice D'Alessandro a bordo della portaerei Charles de Gaulle

- Nell'ambito delle iniziative di cooperazione italo-francese previste nel quadro del Trattato del Quirinale, l'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, ha compiuto il 14 e 15 febbraio una visita a bordo della portaerei francese Charles de Gaulle. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Parigi. L'ambasciatrice, accompagnata dall'addetto per la Difesa, generale Marco Buscemi, e dall'addetto aggiunto per la Difesa, capitano di vascello Giuseppe Radicchio, è stata accolta dall'ammiraglio Gilles Boidevezi, comandante in capo e prefetto marittimo del Mediterraneo (Cecmed) e dal comandante della portaerei Charles de Gaulle, Georges-Antoine Florentin. Alla visita ha partecipato anche la assistant secretary general for public diplomacy della Nato, Marie-Doha Besancenot. Nel corso della due giorni di visita, anche attraverso decolli e appontaggi aerei diurni e notturni, sono state illustrate le principali capacità militari, operative e tecnologiche della portaerei francese. È stata quindi fornita una panoramica delle più recenti e future operazioni marittime sia in ambito Nato ed europeo sia con l'Italia, a cominciare dalla prossima esercitazione comune, insieme alla portaerei Cavour, nell'ambito di "Mare Aperto". (segue) (Frp)