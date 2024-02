Francia-Italia: visita dell'ambasciatrice D'Alessandro a bordo della portaerei Charles de Gaulle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo saluto all'equipaggio della Charles de Gaulle, l'ambasciatrice D'Alessandro ha innanzitutto "ringraziato per l'accoglienza straordinaria, segno dell'amicizia tra i due Paesi e dimostrazione impressionante di efficacia, di eccellenza anche tecnologica, e di operatività". L'ambasciatrice ha quindi ricordato come il Trattato del Quirinale riconosca alla cooperazione bilaterale in ambito di difesa e tra le Marine militari un ruolo centrale, "tanto più strategico di fronte alla situazione geopolitica attuale, dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso, dal Golfo di Guinea fino all'Indo-Pacifico: quadranti nei quali Italia e Francia hanno un ruolo di primo piano a tutela della sicurezza, della libertà di navigazione e dei prioritari interessi nazionali ed euro-atlantici". (segue) (Frp)