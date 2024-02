Francia-Italia: visita dell'ambasciatrice D'Alessandro a bordo della portaerei Charles de Gaulle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia e Francia", ha proseguito l'ambasciatrice ricordando le numerose occasioni di incontro tra i ministri della Difesa Crosetto e Lecornu, "condividono vitali interessi marittimi: siamo due popoli con una tradizione marittima secolare e che hanno il mare nel loro Dna". "Le crisi di oggi", ha proseguito l'ambasciatrice, "ci obbligano a guardare verso il mare e ad assumere le nostre responsabilità: dalle operazioni, anche umanitarie, di fronte a Gaza e in Egitto, grazie alle navi Vulcano e Dixmude, sino all'imminente lancio della missione Aspides nel Mar Rosso e alle prossime campagne nell'Indo-Pacifico, la cooperazione marittima italo-francese dimostra la propria centralità e rafforza quella cornice di interoperabilità che è fondamentale tra Alleati Nato e per un'Europa più forte nel mondo". "L'Italia", ha infine dichiarato l'ambasciatrice, "ha operato un cambiamento fondamentale nella propria politica di sicurezza marittima e non è casuale che questo avvenga nell'anno di presidenza italiana del G7, una presidenza che sarà centrata anche sulle priorità della sicurezza internazionale, della libertà di navigazione e di commercio internazionale". "Viva la Charles de Gaulle, viva la Cavour e viva la cooperazione italo-francese per una Europa e una Nato più forti nel mondo!" ha concluso l'ambasciatrice D'Alessandro, rendendo omaggio a tutte le donne e agli uomini dell'equipaggio della portaerei francese. (Frp)