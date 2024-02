Agricoltura: Coldiretti Lazio, Classyfarm mette a rischio 90 per cento aziende zootecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ClassyFarm "mette a rischio il 90 per cento degli allevamenti del Lazio con costi di gestione troppo alti per le aziende zootecniche, sia con capi ovini che caprini, bovini da latte e carne, bufalini e suini". Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che ha scritto una lettera all'assessore regionale all'Agricoltura, Giancarlo Righini per chiedere una deroga all'uso di ClassyFarm. "Per questo motivo abbiamo chiesto alla Regione una deroga all'utilizzo di questo strumento nato nel nord Italia, ma che non si adatta ai nostri allevamenti e territori. Una piattaforma informatica inserita nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che elabora una notevole mole di dati quali: valutazioni in campo del benessere animale e biosicurezza dell'allevamento; consumo e suscettibilità agli antimicrobici, principali parametri dell'allevamento (stati sanitari, dati produttivi e alimentazione, rilevazioni al macello di dati sanitari (score polmonari) e di benessere (lesioni alla coda nel suino)", spiega. (segue) (Com)