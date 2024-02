Agricoltura: Coldiretti Lazio, Classyfarm mette a rischio 90 per cento aziende zootecniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è quello di categorizzare gli allevamenti in base al rischio, in termini di: benessere animale; biosicurezza dell'allevamento; consumo di antimicrobici, profili di antimicrobico-suscettibilità. Le nostre aziende zootecniche – prosegue Granieri - sono già sottoposte ad accurati controlli giornalieri relativi alle condizioni di salute di tutti gli animali tenuti in sistema di allevamento, non ha davvero senso quindi aggiungere loro un ulteriore aggravio di spesa e di adempimenti burocratici. Si tratta quindi per il Lazio di una classificazione che non crea né volumi, né valore ma solo costi insostenibili"". L'iscrizione, infatti, è gratuita ma i costi per gli allevamenti aumentano in maniera indiretta. Le spese per il veterinario abilitato al sistema Classyfarm, dalle prime stime, ha un costo che può aggirarsi tra i 300-600 euro annui. Le regole più restrittive del benessere, inoltre, impongono agli allevatori investimenti nel breve periodo, se non riscontrati dal veterinario nella check list di marzo, come beverini, reti ombreggiante e altro. (segue) (Com)