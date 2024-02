Agricoltura: Coldiretti Lazio, Classyfarm mette a rischio 90 per cento aziende zootecniche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "ClassyFarm non si adatta ai territori e agli allevamenti laziali – ribadisce Granieri - i quali in molti casi, a partire dai bovini da carne allo stato brado, alle greggi di pecore allevate in modo estensivo, hanno il duplice obiettivo di produrre e di manutenere il territorio, distinguendosi in maniera netta dagli allevamenti del nord Italia. Quindi CassyFarm non può essere considerato una soluzione per la gestione delle aziende". ClassyFarm è stato fortemente voluto dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsa) del Ministero della Salute (Minsal) ed è stato riconosciuto ufficialmente nel 2017, in funzione di quanto sancito dal Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, dall'art. 14 del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 (attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429), e dall'art. 9 del Decreto Interministeriale 2 agosto 2022 per la "Disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale". I compiti di gestione e sviluppo del sistema sono stati assegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna (Izsler). (segue) (Com)