Agricoltura: Coldiretti Lazio, Classyfarm mette a rischio 90 per cento aziende zootecniche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che possiamo fare – conclude Granieri - è alzare in maniera importante la soglia minima in termini di Uba (Unità di Bestiame Adulto) sotto la quale i nostri allevamenti, per percepire i premi comunitari, non sono obbligati al sistema Classyfarm, oppure eliminare il sistema Classyfarm, sostituendolo con un sistema più adatto agli allevamenti estensivi della regione Lazio, basato sugli elementi strutturali e individuali di benessere animale. Fondamentale anche continuare ad investire sulla sostenibilità, così come è stato fatto ad esempio con il bando Fresco Lazio". Nella vecchia programmazione, nel primo pilastro, la Pac non era previsto nessun pagamento legato al benessere degli animali, quindi non era necessario nulla, poiché le fatture elettroniche degli antimicrobici non erano registrate alla Bdn. Mentre, nel secondo pilastro Psr, per quanto riguarda il benessere animale era prevista la compilazione del report d'impegno da parte di un tecnico agronomo. Il report prevedeva l'impegno da parte dell'azienda a mantenere o adeguare i requisiti del benessere animale previsti dal bando regionale. (Com)