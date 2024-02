Russia: viceministro Esteri Rjabkov, mettiamo Usa in guardia da rischio escalation in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca rimane in contatto con Washington per mettere gli Stati Uniti in guardia dal rischio di escalation in Ucraina. E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. Il funzionario ha spiegato che "in via occasionale ci sono conversazioni telefoniche e alti funzionari di entrambe le parti si scambiano valutazioni". "Da parte nostra vengono comunicati tutti i segnali necessari all'amministrazione statunitense", ha spiegato Rjabkov, commentando le indiscrezioni secondo cui lo scorso gennaio l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov ha sentito telefonicamente il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Rjabkov ha rifiutato di rivelare i dettagli sulle conversazioni tra Mosca e Washington, spiegando tuttavia che l'argomento dell'Ucraina è dibattuto. "Il nostro segnale è chiaro e ovvio: l'escalation è ora al centro del corso statunitense. E' molto pericoloso. Abbiamo comunicato questo segnale a loro e lo comunichiamo su tutti i canali disponibili", ha detto ancora il viceministro, (Rum)