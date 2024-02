Rpt - Pnrr: Fitto, in attesa definizione quinta rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo e titolo corretto - Siamo in attesa della definizione della quinta rata e siamo l'unico Paese in questa situazione a livello europeo. Lo ha dichiarato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, in occasione dell’evento “Italian Investment Council – Remind”. Il Pnrr, secondo il ministro, “rappresenta un’occasione fondamentale per intercettare la crescita. La qualità degli investimenti della spesa è fondamentale”. (Rin)