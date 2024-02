Indonesia: premier Singapore Lee si congratula con Prabowo per elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, si è congratulato con il ministro della Difesa dell’Indonesia, Prabowo Subianto, per la vittoria alle elezioni presidenziali dello scorso 14 febbraio. Lo ha fatto attraverso una conversazione telefonica, nella quale i due hanno discusso “l’eccellente stato delle relazioni bilaterali”, come reso noto oggi dal portavoce di Lee, Chang Li Lin. I due leader hanno anche “condiviso la necessità d’identificare nuove aree di cooperazione di mutuo beneficio”. Il premier di Singapore ha avuto anche una conversazione con il presidente uscente dell’Indonesia, Joko Widodo, con il quale si è congratulato per l’organizzazione “regolare e di successo” delle elezioni. “Durante i rispettivi mandati, Lee e Jokowi (come è noto il presidente indonesiano) hanno rafforzato gli stretti legami tra i due Paesi attraverso la risoluzione di annose questioni bilaterali, aprendo nuove aree di cooperazione nella sostenibilità, nell’economia digitale e nello sviluppo del capitale umano”, ha riferito Chang Li Lin. (segue) (Fim)