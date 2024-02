Imprese: Salzano (Simest), internazionalizzazione funzionale a crescita in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’internazionalizzazione “deve essere funzionale alla crescita e alla solidità delle imprese in Italia”. Lo ha dichiarato il presidente di Simest, Pasquale Salzano, in occasione dell’evento “Italian Investment Council – Remind”. Salzano ha ricordato come Simest sia stata la prima istituzione, sul fronte del Pnrr, a deliberare 1,2 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. “È importante mantenere in vita le imprese virtuose, che generano economia nel Paese”, ha aggiunto Salzano, sottolineando come Simest si rivolga anche alle micro imprese. (Rin)