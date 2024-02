Albania-Italia: Rama, su migranti ci assumiamo responsabilità anche se non siamo membri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'accordo sui migranti con l'Italia, "l'Albania si sta comportando come uno stato membro dell'Unione europea". Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, a Bruxelles. "Quello che stiamo facendo con l'Italia da Stato non membro dell'Ue è ciò che ci si aspetterebbe da uno Stato membro - ha spiegato -. La politica di redistribuzione ha fallito in modo massiccio" ma l'Albania "si comporta come un Paese Ue e condivide le responsabilità. Naturalmente questa non può essere la risposta comune su come affrontare questo problema - ha sottolineato -. Non è un discorso di causa, ma di effetti e l’Albania non ha alcun potere per fornire una soluzione, ma diamo un contributo modesto e siamo dalla parte di un Paese come l'Italia. Siamo separati solo dal mare, dove tutto questo avviene e non possiamo far finta che non ci riguardi. Non siamo un paese dell'Ue, e nessun accordo ci obbliga a fare quello che definite 'lavoro sporco' - ha concluso -. Ma lo facciamo, ed è un lavoro impegnativo". (Alt)