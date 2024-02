Francia: ministro Difesa, nel 2024 raggiungeremo obiettivo Nato del 2 per cento in spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia raggiungerà nel 2024 l'obiettivo di portare al 2 per cento del Pil le spese militari come richiesto dalla Nato. Lo ha detto il ministro francese della Difesa, Sebastien Lecornu, arrivando alla sede dell'Alleanza atlantica a Bruxelles. La Francia inzialmente aveva fissato al 2025 il raggiungimento della soglia del 2 per cento. Le spese militari francesi nel 2030 dovrebbero raddoppiare rispetto al 2019. (Frp)