Commercio estero: Istat, export +1,2 per cento e import -1,9 per cento a dicembre 2023 (2)

- Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori alla riduzione dell’export nazionale sono: Francia (-12,5 per cento), Germania (-11,8 per cento), Stati Uniti (-5,3 per cento) e Cina (-16,5 per cento). Crescono le esportazioni verso i paesi OPEC (+26,5 per cento). Nel complesso del 2023, rispetto al 2022, l’export risulta stazionario. Tale risultato è sintesi di dinamiche differenziate per settore: i contributi positivi maggiori derivano dall’aumento delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+8,8 per cento), autoveicoli (+20,8 per cento) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,8 per cento); quelli negativi più ampi, dalla contrazione delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-11,3 per cento), coke e prodotti petroliferi raffinati (-23,4 per cento) e sostanze e prodotti chimici (-8,5 per cento). (Com)