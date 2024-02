Commercio estero: Istat, surplus commerciale a 34,4 miliardi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno 2023 il surplus commerciale è pari a +34.460 milioni (da -34.054 milioni del 2022). Il deficit energetico è pari a -64.339 milioni (-110.908 milioni l’anno prima). Lo riferisce l'Istat. L’avanzo dell’interscambio di prodotti non energetici (98.800 milioni) è elevato e più ampio rispetto al 2022 (76.854 milioni). Lo riferisce l’Istat. Nel mese di dicembre 2023 i prezzi all’importazione diminuiscono dell’1,3 per cento su base mensile e del 9,4 per cento su base annua (-9,6 per cento a novembre 2023). La stima del saldo commerciale a dicembre 2023 è pari a +5.614 milioni di euro (era +685 milioni a dicembre 2022). Il deficit energetico (-4.635 milioni) è in forte riduzione rispetto all’anno precedente (-8.997 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da 9.681 milioni di dicembre 2022 a 10.249 milioni di dicembre 2023. (Rin)