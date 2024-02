Kirghizistan-Ue: ministro Esteri Kulubaev incontra rappresentante speciale per l’Asia centrale Hakala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Jeenbek Kulubaev, ha ricevuto a Bishkek una delegazione dell’Unione europea composta dal rappresentante speciale per l’Asia centrale, Teri Hakala, e dall’inviato speciale per l’Afghanistan, Thomas Niklasson. Lo rende noto il ministero degli Esteri kirghiso, secondo cui le due parti “hanno espresso la propria disponibilità a continuare a rafforzare il dialogo e la cooperazione per garantire, la pace, la stabilità e la prosperità in Asia centrale e in Afghanistan”. Durante l’incontro si è discusso dello stato della cooperazione tra Kirghizistan e Ue e dei piani per consolidarla. Il colloquio è avvenuto a margine del quinto incontro dei rappresentanti speciali per l’Asia centrale sull’Afghanistan di ieri a Bishkek. Kulubaev, in questo senso, ha sottolineato l’importanza di portare avanti il coordinamento sulle questioni di sicurezza riguardanti l’Afghanistan. (Res)