Camerun: Hrw, esercito sta ritardando processo su uccisione di 21 civili nel 2020

- Human Rights Watch (Hrw) ha accusato l’esercito del Camerun di aver ostacolato il processo che vede implicati suoi militari nell’uccisione, avvenuta quattro anni fa, di almeno 21 civili a Ngarbuh, nella regione separatista del Nordovest. "Le udienze sono state rinviate più volte, le famiglie delle vittime hanno una partecipazione minima al procedimento e la Corte ha rifiutato di ammettere prove chiave", ha dichiarato in una nota Lewis Mudge, direttore di Hrw per l'Africa centrale. Secondo l’ong, il processo è stato puntellato di irregolarità, allontanando la ricerca della giustizia per le vittime delle uccisioni del 2020. A febbraio di quell’anno, militari e “vigilantes” - cittadini arruolati per sostenere la lotta al terrorismo - hanno preso d'assalto il villaggio di Ngarbuh, nel quale sospettavano si nascondessero dei combattenti separatisti. Il governo inizialmente ha negato che le sue forze fossero responsabili dell’uccisione di civili e dell’incendio delle case, ma a seguito della pressione internazionale il presidente Paul Biya ha disposto un’indagine sull’accaduto. I risultati hanno dimostrato che in quell’occasione i militari e i loro aiutanti hanno ucciso 13 persone. Hrw afferma tuttavia di avere le prove di almeno 21 uccisioni durante il raid, incluse quelle di 13 bambini. In relazione ai fatti sono successivamente stati arrestati ed accusati di omicidio tre soldati, ma il caso è ancora all'esame di un tribunale militare. (Res)