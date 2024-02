Italia-Romania: a Roma il terzo vertice intergovernativo per rafforzare il partenariato strategico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania sono presenti sia piccole-medie imprese, sia grandi gruppi industriali. Centrale è il settore delle infrastrutture, dove sono attive le principali aziende italiane (Pizzarotti, Webuild, Italferr, Todini, Rizzani de Eccher, Fincantieri), che hanno contribuito in maniera significativa alla realizzazione di grandi progetti viari, ferroviari e di sviluppo della connettività. In questo comparto è giusto menzionare che Webuild ha completato a luglio il progetto strategico del Ponte sospeso sul Danubio a Braila, il secondo più lungo dell’Europa continentale e che sono in corso anche i lavori sui lotti 3 e 5 dell’autostrada Sibiu-Pitesti, lungo la principale direttrice di collegamento all’Europa centrale e occidentale che attraversa i Carpazi. Fincantieri, tramite la sua controllata Vard, è presente con due cantieri a Tulcea e Braila, che sono parte della filiera produttiva di navi da crociera. (segue) (Res)