Italia-Romania: a Roma il terzo vertice intergovernativo per rafforzare il partenariato strategico (6)

- Di rilievo anche l’attività di Prysmian che ha inaugurato nel 2017 il parco industriale di Slatina per la produzione di cavi per la trasmissione di energia e le telecomunicazioni, e dal 2017 al 2023 ha investito in Romania circa 100 milioni di euro per aumentare la capacità e i volumi di produzione in loco. Prospettive a lungo termine anche per l’acciaieria Donalam di Calarași, parte del gruppo Beltrame, che ha piani di investimento per quasi 470 milioni di euro. L’azienda ha inoltre rilevato il sito produttivo di Cos Targoviste, riavviandone a fine giugno 2023 la produzione precedentemente sospesa. L’azienda intende inoltre avviare anche la costruzione di un nuovo sito da 330 milioni, parte dei quali dovrebbero essere costituiti da aiuti di Stato romeni. La cooperazione bilaterale è forte anche nel settore agro-industriale, dove l’Italia. In particolare, si segnala la presenza di Riso Scotti, che nel 2005 ha avviato un progetto agro-industriale innovativo, e di Maschio Gaspardo, attiva da oltre 20 anni con un impianto per la produzione di macchine agricole. Sono presenti anche diversi produttori di vini (Ca’ del Bosco, Marchesi Antinori) che hanno esportato nel Paese il saper fare italiano nel settore. Insomma, è già un partenariato molto solido quello che intercorre fra Italia e Romania e il vertice di Villa Pamphili punterà a rafforzarlo ulteriormente, a beneficio di entrambi i Paesi. (Res)