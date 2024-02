Libano: fonti stampa, almeno 12 morti in attacchi Israele nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono morte almeno 12 persone, tra cui 10 civili e due combattenti del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, negli ultimi presunti attacchi delle forze israeliane nel sud del Libano, al confine con Israele. Lo ha reso noto il quotidiano libanese "L'Orient le Jour". Questa mattina, Hezbollah ha annunciato la morte di un altro dei suoi combattenti, Ibrahim Hussein, che sarebbe stato ucciso negli attacchi di ieri. Dall'inizio degli scontri tra i miliziani libanesi e le forze di Israele l'8 ottobre 2023, all'indomani dell'inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, 178 membri di Hezbollah sono stati uccisi in Libano, per un totale di 196 combattenti morti, compresi quelli uccisi negli attacchi in Siria. (Lib)