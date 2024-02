Montenegro: incendio a Bar, morte quattro persone non identificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino a Bar (Antivari), in Montenegro: quattro persone sono decedute. È quanto riferisce il quotidiano “Vijesti”, secondo cui il rogo è avvenuto in un’area con alcuni prefabbricati sotto la collina di Volujica. "Alle 4:35 il servizio di protezione e salvataggio ha informato gli agenti in servizio presso il dipartimento di sicurezza di Bar la presenza di un incendio nelle baracche prefabbricate sotto Volujica. Il fuoco ha inghiottito diversi edifici. Una squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto con diversi veicoli e durante le operazioni di spegnimento dell'incendio sono stati rinvenuti quattro corpi non identificati", ha riferito la polizia. (Seb)