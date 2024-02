Ucraina: Stoltenberg, auspico che Congresso Stati Uniti approvi pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato è tornato a chiedere agli Stati Uniti di approvare il pacchetto di finanziamenti in supporto all'Ucraina. "Accolgo con piacere il fatto che l'Europa abbia approvato il pacchetto da 50 miliardi di finanziamento per l'Ucraina e mi aspetto che il Congresso degli Stati Uniti approvi il suo pacchetto di supporto all'Ucraina, perché sostenere Kiev non è carità, ma un investimento nella nostra sicurezza", ha detto in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa Nato a Bruxelles. "Se permettiamo al presidente Putin di vincere, sarà tragico per l'Ucraina e più pericoloso per noi, e renderà il mondo più vulnerabile", ha aggiunto. "Ho visitato gli Stati Uniti qualche settimana fa. Conto nel Congresso e nella loro decisione di approvare il supporto all'Ucraina", ha concluso. (Beb)