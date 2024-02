Nato: Stoltenberg, Articolo 5 è cuore della nostra alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Articolo 5, che impegna i Paesi Nato a difendere uno degli alleati in caso di attacco, "è il cuore e l'essenza della Nato". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa Nato a Bruxelles. "L'Articolo 5, l'impegno a difendere tutti gli alleati e che un attacco a un alleato rappresenta un attacco a tutti, è il cuore e l'essenza della Nato e si applica ovviamente a tutti gli alleati", ha detto. "Sappiamo che ogni indicazione che non saremo pronti a difendere ogni gli alleati mina la sicurezza di tutti noi e mette a rischio i nostri solati e il nostro personale impegnato in prima linea", ha aggiunto. "Uno per tutti e tutti per uno" si applica a tutti gli alleati ed è il cuore della Nato", ha poi ribadito rispondendo a una domanda sulle recenti affermazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Beb)